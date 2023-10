SOULBIRDS PAWS Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

SOULBIRDS
Jeudi 23 novembre, 21h00
PAWS

Le jeune collectif Soulbirds arrive avec une délicieuse selecta qui vous fera osciller dans un univers teinté de sonorités house electro et techno.

PAWS
31 bis rue la Tour d'Auvergne, 44200 Nantes
Nantes 44262 Île de Nantes
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:45:00+01:00

House Techno

