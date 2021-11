FREAKY FAMILY PAWS, 27 novembre 2021 22:00, Nantes.

PAWS.

Samedi 27 novembre, 22h00

FREAKY FAMILY

*

La Freaky Family se moque bien des monstres. Au contraire, ces cinq nantais jonglent entre rêves et cauchemars pour vous emmener dans leur monde fantasmagorique. Inspirés par des compositeurs tels que Danny Elfman, Ennio Morricone et bien d’autres, Ils jonglent entre les styles pour vous présenter un spectacle déjanté, toujours sous le signe du Rock’n Roll. C’est en 2017 que, Tree, Ben, Dali, Julian et Juju se réunissent pour composer leurs premiers morceaux. En mêlant la voix rocailleuse de Tree et l’énergie des musiciens, ils vous feront voir les enfers de Dante d’un nouvel œil. Du Rock Alternatif au Tango, de la Valse au Rockabilly, ces cinq allumés de la scène ne vous laisseront pas une seconde de répits. Leur spectacle Dante’s Inferno est un concert unique en son genre, et vous emmènera dans un univers où la musique laisse place à l’imagination et au fantastique

https://www.facebook.com/freakyfamilyofficial

*

samedi 27 novembre – 22h00 à 23h30

*

PAWS 31 bis rue la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes Nantes 44262 Île de Nantes Loire-Atlantique

Crédits :