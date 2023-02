PAVILLONS JAZZ FESTIVAL 2023 ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET, 11 mai 2023, LES PAVILLONS SOUS BOIS.

PAVILLONS JAZZ FESTIVAL 2023 ESPACE DES ARTS – SALLE P. NOIRET. Un spectacle à la date du 2023-05-12 (2023-05-11 au ) 20:30. Tarif : 31.9 à 31.9 euros.

ESPACE DES ARTS (L-R-20-11230) PRESENTE : ce concert. 2ème partie : ROLANDO LUNA TRIO Rolando Luna est l’un des pianistes qui s’est le plus impliqué dans l’histoire de la musique cubaine en participant à plus de 200 albums ces 20 dernières années. Dans Rolando’s Faces, album sorti au printemps 2022, développe son talent à travers ses compositions très riches ou des reprises étonnantes, se baladant entre le romantisme français, l’école de piano russe et sa cubanité naturelle. Sur scène, Rolando séduit par son charisme, sa poésie et ses improvisations toujours étonnantes. L’émotion qu’il transmet fera vite oublier aux puristes sa technique très “organique” mais qui reste d’une efficacité redoutable et toujours au service de la musique et de la poésie. avec : Rolando Luna, Piano, Gaston Joya, , Basse & Contrebasse, Rodney Barreto, batterie 1ère partie : SWINGIN’AFFAIR FAIT SA B.O. Dans “Swingin’ Affair fait sa B.O.” on fait se rencontrer Dark Vador et Duke Ellington au bar du Cotton Club ! Et pour que le jeu soit plus amusant, nous avons choisi les musiques à l’origine les plus éloignées du jazz, le challenge consistant à faire swinguer des musiques aussi étrangère au jazz que La guerre des étoiles,Titanic, Le gendarme à St Tropez ou encore la Boum… Philippe Petit, orgue , Philippe Chagne, saxophone, Olivier Defays, saxophone, Sylvain Glévarec, batterieInfos pratiques : parking, heure d’arrivée conseillée 1/2 heure avant la représentation, Bus 105, 146, tramway T4 téléphone Accès personnes à mobilité réduite : 01 41 55 12 80

