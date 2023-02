Pavillonn Label Soirée #9 Gambetta Club Paris Catégories d’Évènement: île de France

Une soirée Electro / Disco / House, en compagnie des DJs, Diskay, Tiki Taka et Pavillonn Family ! 9e édition d’une série de soirées qui n’en finissent plus de faire des heureux ! Et puisque vous en revoulez, on en vous en ressert !Alors rejoignez le mouvement, le 25 février au Gambetta Club pour passer ensemble Label Soirée Pavillonn ! Promis, il y en aura pour tous les goûts !

Line up Au programme :TIKI TAKA prendra les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style disco / house, et de la closing (4h-5h) où il passera en mode techno. DISKAY attaquera l’horaire 1h-2h30 avec sa house / electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, vous pourrez d’ailleurs entendre de nombreux inédits si vous tendez l’oreille; Pavillonn Family (2h30-4h) : Puisque la famille est talentueuse pourquoi ne pas la faire participer à la fête ! Ce n’est pas vous qui direz le contraire, en vous déhanchant sur les sons House qu’on vous prépare ! Gambetta Club 104 rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://fb.me/e/3guJHjuGA https://www.facebook.com/pavillonn https://www.facebook.com/pavillonn https://shotgun.live/fr/events/pavillonn-label-soiree-9

