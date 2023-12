Pavillonn Label Soirée #22 Gambetta Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pavillonn Label Soirée #22 Gambetta Club Paris, 9 décembre 2023 23:59, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 23h59 à 05h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Un soirée Electro / Disco / House / Techno en compagnie des artistes Nhyx, Diskay, Tiki Taka et du label Pavillonn ! C’est notre dernière de l’année, avant de basculer sur un tunnel cadeaux-champagne-foie-gras et se retrouver en janvier avec 5 kilos supplémentaires ! Alors viens te défouler et profite de la meilleure soirée House / Electro / Techno de la capitale AKA Label Soirée Pavillonn au Gambetta Club ! Aux platines, les trois fantastiques : TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno !

Spotify : https://urlz.fr/i7U9 DISKAY attaquera l’horaire 1h-2h30 avec sa House / Electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, tout ça dans un set mélodieux et punchy qui en fera danser plus d’un !

Spotify : https://urlz.fr/i7U5 NHYX (2h30-4h) présent pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Il a préparé ses meilleures cartouches Disco / House, croyez-nous ça faut le détour !

Spotify : https://urlz.fr/i7TY Préventes : https://shotgun.live/events/pavillonn-label-soiree-22

Sur place : 6€ Gambetta Club 104 rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://fb.me/e/1nzeDY13f https://www.facebook.com/pavillonn https://www.facebook.com/pavillonn https://shotgun.live/events/pavillonn-label-soiree-22

