Pavillonn Label Soirée #21 Gambetta Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pavillonn Label Soirée #21 Gambetta Club Paris, 17 novembre 2023, Paris. Le vendredi 17 novembre 2023

de 23h59 à 05h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant

Un soirée Electro / Disco / House / Techno en compagnie des artistes Nhyx, Diskay, Tiki Taka et du label Pavillonn ! C’est une soirée inoubliable qui vous attend au Gambetta Club autour du label Pavillonn et son casting 3 étoiles ! Une ambiance Disco-House to Techno inimitable dont vous commencez à avoir l’habitude ! Au programme : TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno

Spotify : https://urlz.fr/i7U9 DISKAY attaquera l’horaire 1h-2h30 avec sa House / Electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, et quelques inédits seront dévoilés si vous tendez l’oreille !

Spotify : https://urlz.fr/i7U5 NHYX (2h30-4h) présent pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Il a préparé ses meilleures cartouches Disco / House, croyez-nous ça faut le détour !

Spotify : https://urlz.fr/i7TY Préventes : https://shotgun.live/events/pavillonn-label-soiree-21

Sur place : 6€ Gambetta Club 104 rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://fb.me/e/1GrYc6wna https://www.facebook.com/pavillonn https://www.facebook.com/pavillonn https://shotgun.live/events/pavillonn-label-soiree-21

Pavillonn Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Gambetta Club Adresse 104 rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Gambetta Club Paris latitude longitude 48.8595490105727,2.40307102091754

Gambetta Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/