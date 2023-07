Pavillonn Label Soirée #15 Gambetta Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Pavillonn Label Soirée #15 Gambetta Club Paris, 14 juillet 2023, Paris. Le jeudi 13 juillet 2023

de 23h59 à 05h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant Un soirée Electro / Disco / House / Techno en compagnie du label Pavillonn ! Rendez-vous une nouvelle fois sur la piste de danse et la terrasse du Gambetta Club pour une douce soirée de juillet, veille de jour férié ! Pour l’occasion, on met en place un line-up inédit 100% Pavillonn & Friends pour une ambiance débridée Disco / House to Techno ! Gambetta Club 104 rue de Bagnolet 75020 Paris Contact : https://fb.me/e/4WFfcwV44 https://www.facebook.com/pavillonn https://www.facebook.com/pavillonn https://shotgun.live/fr/events/pavillonn-label-soiree-15

Pavillonn Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Gambetta Club Adresse 104 rue de Bagnolet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Gambetta Club Paris

Gambetta Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/