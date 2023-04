Pavillonn Label Soirée #11 Gambetta Club Gambetta Club Catégories d’Évènement: Gambetta Club

Le vendredi 21 avril 2023

de 23h55 à 05h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. payant Un soirée Electro / Disco / House / Techno en compagnie des artistes Nhyx, Diskay et Tiki Taka ! Bienvenue à bord de Pavillonn Label Soirée #11 ! Si vous êtes ici c’est que vous avez fait le choix de la fête, de la bonne musique et de la bonne humeur. Alors attachez vos ceintures, voici le programme ! TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno

Spotify : https://urlz.fr/i7U9 DISKAY attaquera l’horaire 1h-2h30 avec sa House / Electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, et quelques inédits seront dévoilés si vous tendez l’oreille !

Spotify : https://urlz.fr/i7U5 NHYX & Friends (2h30-4h) pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Ils ont préparé leurs meilleures cartouches Disco / House, croyez-nous ça faut le détour !

Spotify : https://urlz.fr/i7TY Préventes : https://shotgun.live/fr/events/pavillonn-label-soiree-11

Préventes : https://shotgun.live/fr/events/pavillonn-label-soiree-11

Sur place : 6€ Gambetta Club 104 rue de Bagnolet 75020

