Les métiers du Grand Paris Express viennent à vous ! Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Les métiers du Grand Paris Express viennent à vous ! Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Guyancourt, 19 septembre 2023, Guyancourt. Les métiers du Grand Paris Express viennent à vous ! Mardi 19 septembre, 09h00 Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Prenez connaissance de ces opportunités professionnelles et des acteurs qui recrutent. Découvrez les Métiers du BTP ET TRAVAUX PUBLICS à travers une exposition et un quizz afin d’acquérir une meilleure connaissance de ces métiers de tout niveau de qualification. Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T09:00:00+02:00 – 2023-09-19T17:00:00+02:00

2023-09-19T09:00:00+02:00 – 2023-09-19T17:00:00+02:00 Cité des métiers emploi Les métiers du Grand Paris Express viennent à vous ! Détails Catégories d’Évènement: Guyancourt, Yvelines Autres Lieu Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Adresse Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Ville Guyancourt Departement Yvelines Lieu Ville Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Guyancourt

Pavillon Waldeck Rousseau, Guyancourt. Guyancourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guyancourt/