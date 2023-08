Forum de l’emploi Pavillon Waldeck Rousseau Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Yvelines Forum de l’emploi Pavillon Waldeck Rousseau Guyancourt, 19 septembre 2023, Guyancourt. Forum de l’emploi Mardi 19 septembre, 09h00 Pavillon Waldeck Rousseau Participation gratuite Des organismes recrutent ! Venez les rencontrer et déposer votre CV.

Postes proposés dans les secteurs : hôtellerie / restauration, logistique / transport, administratif, industrie, BTP, aide à la personne, sécurité

Pour plus d’informations, contactez le service Emploi de la Ville de Guyancourt : 01 30 48 33 62 Pavillon Waldeck Rousseau Rue Jacques-Ange Gabriel, Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0130483362 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Guyancourt, Yvelines

