Hauts-de-Seine Concert des solistes de l’Orchestre Symphonique de Clichy Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne, 17 septembre 2023, Clichy-la-Garenne. Concert des solistes de l’Orchestre Symphonique de Clichy Dimanche 17 septembre, 16h30 Pavillon Vendôme Entrée libre sur inscription Les solistes de l’Orchestre Symphonique de Clichy sont heureux de vous proposer un concert de musique de chambre (duos, trios, quatuors), avec des œuvres de Mozart, Beethoven, Brahms, Chausson, Doppler, Piazzolla.

Ce concert sera donné dans le magnifique salon d’honneur du Pavillon Vendôme. Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « email », « value »: « pavillon.vendome@ville-clichy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 15 31 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © Orchestre symphonique de Clichy

