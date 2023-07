Visite guidée du parcours de sculptures « Invasion périphérique » et de l’exposition « Mignonisme, acte III » de Philippe Katerine Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne Catégories d’Évènement: Clichy-la-Garenne

L'événement artistique « Invasion Périphérique » présente un parcours de neuf sculptures monumentales de l'artiste Philippe Katerine, reliant la mairie du 17ème arrondissement de Paris à la ville de Clichy.

Ces sculptures monumentales sont les emblèmes du mouvement artistique le « Mignonisme », qui fait l’éloge de l’esthétisme dans notre quotidien, tout droit sorti de l’imaginaire de l’artiste.

Parallèlement au parcours de sculptures, les visiteurs pourront découvrir des œuvres plastiques originales de Philippe Katerine dans sa nouvelle grande exposition autour du Mignonisme au Pavillon Vendôme. C’est la première fois que ses dessins, peintures, sculptures et vidéos seront exposés dans un cadre muséal.

Exposition « Mignonisme, acte III » en visite libre également samedi 16 et dimanche 17 septembre, de 10h à 18h, au Pavillon Vendôme.

Pavillon Vendôme
2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne
01 47 15 31 05
pavillon.vendome@ville-clichy.fr
01 47 15 31 61

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

© Gabriel de La Chapelle / Figure Agency

