Nous vous invitons à traverser le temps pour revivre une époque révolue.

L’histoire se déroule dans la première moitié du 20e siècle. Jeune couple récemment arrivé sur Paris, Elise et Louis profitent de ce dimanche d’automne ensoleillé pour découvrir Clichy en admirant les beaux immeubles Art Déco et Art Nouveau de cette ville.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne
01 47 15 31 05
pavillon.vendome@ville-clichy.fr
01 47 15 31 61
Dates: 17 septembre 2023, 10h00-12h00, 14h00-16h00

