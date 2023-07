Concert de musiques françaises et anglaises par la Chanson en Scène Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne Catégories d’Évènement: Clichy-la-Garenne

Hauts-de-Seine Concert de musiques françaises et anglaises par la Chanson en Scène Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne, 16 septembre 2023, Clichy-la-Garenne. Concert de musiques françaises et anglaises par la Chanson en Scène Samedi 16 septembre, 18h00 Pavillon Vendôme Entrée libre sur inscription Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la Chanson en Scène a voulu contribuer à cet événement en vous proposant à 18 heures au Pavillon Vendôme un répertoire de chansons françaises et anglaises. Parce que le Patrimoine peut également être aussi immatériel que des paroles ou des partitions musicales, cette association clichoise aura plaisir de chanter pour vous des pièces certainement déjà inscrites dans le patrimoine mémoriel de chacun. Piano, basse, batterie accompagneront pendant une heure des voix féminines et masculines en fin d’après-midi du samedi 16 septembre dans un décor de haute qualité. Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05 [{« type »: « email », « value »: « pavillon.vendome@ville-clichy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 47 15 31 61 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T18:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 © La Chanson en scène Détails Catégories d’Évènement: Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine Autres Lieu Pavillon Vendôme Adresse 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Ville Clichy-la-Garenne Departement Hauts-de-Seine Age max 99 Lieu Ville Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne

Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clichy-la-garenne/