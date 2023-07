Atelier cinéma – fond vert Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne, 16 septembre 2023, Clichy-la-Garenne.

Atelier cinéma – fond vert Samedi 16 septembre, 13h30 Pavillon Vendôme Entrée libre

L’atelier cinéma « Fond vert » prend la forme d’une baraque foraine où les habitants sont invités à créer leur propre film en utilisant les effets spéciaux du cinéma, notamment l’incrustation. Il s’agit d’une invitation à retourner au temps où l’art cinématographique prenait la forme d’un spectacle, de revivre, au XXIe siècle, les tribulations de Méliès, Gaumont et Pathé, le plaisir et la magie des effets spéciaux. Le décor se transforme, et transforme les personnes qui se prêtent au jeu du tournage dit « sur fond vert ». Après le tournage, un montage simultané sur un écran plein air, permet aux participant.e.s de découvrir leur film et la réalité du fonctionnement de l’effet spécial.

L’atelier aura lieu dans la cour d’honneur du Pavillon Vendôme.

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne Clichy-la-Garenne 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 15 31 05

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

Atelier fond vert : © L’Œil du Baobab Production