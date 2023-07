A la découverte du patrimoine industriel clichois : « Sur les traces de la Cristallerie Maës » Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne Catégories d’Évènement: Clichy-la-Garenne

A la découverte du patrimoine industriel clichois : « Sur les traces de la Cristallerie Maës » Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h00 Pavillon Vendôme Clichy-la-Garenne Entrée libre sur inscription Découverte de l'Histoire du Pavillon Vendôme et visite de la salle d'exposition permanente comprenant la collection de la Cristallerie MAES.

La visite est suivie d'un atelier de pratique artistique de création du célèbre motif de la « Rose de Clichy ».

Pavillon Vendôme 2 rue du Guichet 92110 Clichy-la-Garenne 01 47 15 31 05 pavillon.vendome@ville-clichy.fr

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

