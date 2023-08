Représentations du CIAM (Centre des Arts en Mouvement) PAVILLON VENDÔME Aix-en-Provence, 16 septembre 2023, Aix-en-Provence.

Représentations du CIAM (Centre des Arts en Mouvement) Samedi 16 septembre, 17h30 PAVILLON VENDÔME ENTREE LIBRE

« Anjalousia ». Matias Pilet et Daniel Barba Moreno de la Cie Hold-up & Co.

Acro-danse

Anjalousía est une rencontre entre l’acrobatie, la danse et la musique d’inspiration flamenco. Ce spectacle a été créé pendant le déconfinement comme une antidote à la morosité, un retour vers la simplicité, la joie, le besoin impérieux de créer. C’est l’histoire d’une amitié. C’est un jeu musical et corporel. C’est la rencontre de deux artistes : Dani, le guitariste, et Matias, celui qui bouge.

PAVILLON VENDÔME 13 rue de la Molle 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 21 05 78 Précédé d’un beau jardin à la française. La façade principale présente une riche ornementation sculptée. Atlantes aux formes puissantes qui supportent le grand balcon, guirlandes de fruits. Aujourd’hui transformé en musée, il abrite une belle collection de meubles et de tableaux peints et fabriqués au XVIIème siècle dans la région.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:15:00+02:00

2023-09-16T17:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:15:00+02:00