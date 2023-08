Enquête détective :Qui a tué le Duc de Vendôme ? PAVILLON VENDÔME Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

16 et 17 septembre ENTREE LIBRE Tout le week-end en autonomie.

Le Duc de Vendôme a été découvert mort dans le jardin du Pavillon. Une enquête a été ouverte afin de trouver son assassin. Un panneau explicatif sera mis en place à l’entrée du jardin.,sortez vos flash et enquêtez ! PAVILLON VENDÔME 13 rue de la Molle 13100 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 21 05 78 Précédé d’un beau jardin à la française. La façade principale présente une riche ornementation sculptée. Atlantes aux formes puissantes qui supportent le grand balcon, guirlandes de fruits. Aujourd’hui transformé en musée, il abrite une belle collection de meubles et de tableaux peints et fabriqués au XVIIème siècle dans la région. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00
2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

