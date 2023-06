Pulpe – Atelier détente & bien-être Pavillon « Une journée dans le vignoble » Bordeaux, 23 juin 2023, Bordeaux.

Pulpe – Atelier détente & bien-être 23 – 25 juin Pavillon « Une journée dans le vignoble » Gratuit. Sur réservation (12 personnes max / séance).

C’est parti pour une petite séance de sophrologie ou de détente, histoire de réaligner ses chakras. Et la dégustation en pleine conscience n’en est que plus intense.

Les ateliers du vendredi 23 et du dimanche 25 juin seront suivis d’une dégustation d’un verre de vin sur le stand du Conseil des Vins du Médoc.

Infos pratiques

Du vendredi 23 au dimanche 25 juin

De 11h à 12h

Sur le pavillon « Une journée dans le vignoble »

Pavillon « Une journée dans le vignoble » Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T11:00:00+02:00 – 2023-06-23T12:00:00+02:00

2023-06-25T11:00:00+02:00 – 2023-06-25T12:00:00+02:00

sophrologie relaxation

Christophe Correy