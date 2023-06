Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Pulpe – Les soirées festives Pavillon « Une journée dans le vignoble » Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Pulpe – Les soirées festives Pavillon « Une journée dans le vignoble » Bordeaux, 22 juin 2023, Bordeaux. Pulpe – Les soirées festives 22 – 25 juin Pavillon « Une journée dans le vignoble » Gratuit. Dès 18h29, au stand Pulpe, on passe en mode apéro-guinguette. Préparez-vous pour 4 soirées Bordeaux fête le vin d’anthologie ! Vous avez le vin à la bouche ? Retrouvez la programmation complète ici. Programme complet Jeudi 22 juin : 18h30 > 19h30 – Le DJ set du Château de Clare

18h30 > 19h30 – Le DJ set du Château de Clare Vendredi 23 juin : 18h30 > 19h30 – Quiz sur le vin par Philippe Maurice

18h30 > 19h30 – Quiz sur le vin par Philippe Maurice Samedi 24 juin : 18h30 > 19h30 – A VENIR

18h30 > 19h30 – A VENIR Dimanche 25 juin : 18h30 > 19h30 – Le DJ set du Château Haut-Pradot Pavillon « Une journée dans le vignoble » Quais de Bordeaux Bordeaux 33000 Quinconces Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.bordeauxwinetrip.fr/bordeaux-fete-le-vin/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T18:30:00+02:00 – 2023-06-22T19:30:00+02:00

2023-06-25T18:30:00+02:00 – 2023-06-25T19:30:00+02:00 dj musique Arnaud Brukhnoff Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Pavillon "Une journée dans le vignoble" Adresse Quais de Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Pavillon "Une journée dans le vignoble" Bordeaux

Pavillon "Une journée dans le vignoble" Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Pulpe – Les soirées festives Pavillon « Une journée dans le vignoble » Bordeaux 2023-06-22 was last modified: by Pulpe – Les soirées festives Pavillon « Une journée dans le vignoble » Bordeaux Pavillon "Une journée dans le vignoble" Bordeaux 22 juin 2023