Conférence de Alain Berthoz Jeudi 29 février 2024, 18h30 Pavillon Sicli Gratuit

Fil rouge du cycle 2023–24, la « simplexité » est une notion empruntée à l’ingénieur et neurophysiologiste Alain Berthoz. Inspirée des principes de fonctionnement du cerveau, la « simplexité » est l’art de rendre lisible des notions et de favoriser l’efficacité des systèmes ou manifestations complexes.

Ce concept est également entendu dans son ouvrage comme « l’ensemble des solutions trouvées par les organismes vivants pour que, malgré la complexité des processus naturels, le cerveau puisse préparer l’acte et en projeter les conséquences ». L’architecture, en tant que discipline spatiale et géométrique, tente d’anticiper une future réalité. Elle symbolise la rencontre entre la rationalité et la conceptualisation d’un côté et l’intuition et lasensibilité de l’autre. Il est ainsi particulièrement difficile d’atteindre une forme simple alors que les processus à l’oeuvre sont complexes, mais c’est ce que semble nous enseigner la « simplexité » qui a déjà suscité l’intérêt d’architectes, mais aussi de plusieurs domaines liés à l’économie, la construction et l’éducation.

Alain Berthoz est professeur honoraire au Collège de France (Centre Interdisciplinaire de Biologie). Il fut un pionnier de l’usage de l’imagerie cérébrale ainsi que de la réalité virtuelle. Lauréat de nombreux prix scientifiques, il est également l’auteur d’ouvrages dont La Simplexité (Odile Jacob, 2009), La vicariance, Le cerveau créateur de mondes (Odile Jacob, 2013), Champion le cerveau ! (Amphora, 2023).

Conférence en français.

L’événement aura lieu au Pavillon Sicli et sera suivi d’un apéritif.

Entrée libre / sans inscription

Photo : E.J. Marey, Saut en longueur sans élan, chronophotographie sur plaque fixe, [1880-1900], © Collège de France. Archives. Fonds Marey (3 PV 800)

Pavillon Sicli Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias Les Acacias 1235 + 41 22 596 43 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T19:30:00+01:00

