Conférence de Philippe Block Jeudi 1 février 2024, 18h30 Pavillon Sicli Gratuit

Philippe Block est professeur titulaire et directeur de l’Institut de technologie en architecture à l’ETH Zurich, où il co-dirige le Block Research Group (BRG) avec le Dr. Tom Van Mele. Il est également directeur du Pôle de recherche national suisse (PRN) sur la fabrication numérique.

La recherche menée au sein du BRG se concentre sur le développement de structures plus écologiques, privilégiant l’économie de moyens dans le but d’accomplir davantage avec moins. Ce groupe de recherche met l’accent sur l’optimisation des formes en cherchant, par la géométrie, à minimiser la quantité de matière nécessaire pour supporter les charges. Il accorde également une importance particulière à la facilité de mise en oeuvre grâce à l’utilisation de nouvelles technologies, permettant une réduction significative de l’empreinte écologique de la construction. Malgré leur apparence complexe, les formes obtenues, telles que les coques, sont en réalité d’une extrême simplicité, car elles représentent les formes les plus adaptées sous l’influence des charges, semblables à un arc qui prend naturellement sa forme sous son propre poids. Valorisant ainsi le sens de la conception, le BRG milite également pour inclure davantage de compétences de calcul et de fabrication numérique dans le monde de la construction.

Après avoir étudié l’architecture et l’ingénierie structurelle à l’Université de Bruxelles (VUB), en Belgique, Philippe Block a obtenu son doctorat au MIT (USA) en 2009.

Conférence en anglais.

L’événement aura lieu au Pavillon Sicli et sera suivi d’un apéritif.

Entrée libre / sans inscription

Pavillon Sicli Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias Les Acacias 1235 + 41 22 596 43 80

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-01T18:30:00+01:00 – 2024-02-01T19:30:00+01:00

