Conférence de Sidi Larbi Cherkaoui Jeudi 14 décembre, 18h30 Pavillon Sicli Gratuit

Son travail met en valeur les questions d’identité, du rapport à l’autre, du genre et valorise le dialogue interculturel, dans un langage physiquement exigeant. Figure de proue de la scène contemporaine belge, reçu sur les scènes classiques et contemporaines du monde entier, il dirige le ballet du Grand Théâtre de Genève depuis 2022. Il y présente actuellement quatre ballets avec pour thématique de saison les jeux de pouvoir, qui, ici, se rapportent aux énergies naturelles (feu, eau, terre, air). À l’occasion de cette soirée, Sidi Larbi Cherkaoui sera en conversation avec Matei Agarici, architecte membre de la commission de programmation de la Fondation Pavillon Sicli.

En parallèle du Ballet du Grand Théâtre de Genève, il dirige également Eastman, sa compagnie de danse contemporaine fondée à Anvers en 2010. De 2015 à 2022, il fut le directeur artistique du ballet de l’Opera Vlaanderen à Anvers. La pratique de Cherkaoui peut se retrouver aussi facilement au Musée du Louvre – où il chorégraphie un clip pour Beyoncé et Jay-Z (Apesh**t, 2018) – qu’au Bayerische Staatsoper de Munich – où il dirige une version radicalement inventive des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau (2016) – que dans un Temple Shaolin en Chine, pour préparer un spectacle de danse avec des moines guerriers et le sculpteur Antony Gormley (Sutra, 2008). Cherkaoui a reçu de nombreux prix, notamment deux Olivier Awards et a été nommé trois fois « meilleur chorégraphe de l’année » par le magazine Tanz (2008, 2011, 2017).

Conférence en Français.

La Conférence aura lieu au Pavillon Sicli et sera suivie d’un apéritif.

Entrée libre / sans inscription

Pavillon Sicli Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T19:30:00+01:00

© Filip Von Roe