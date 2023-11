Conférence de Salima Naji Pavillon Sicli Les Acacias, 9 novembre 2023, Les Acacias.

Conférence de Salima Naji Jeudi 9 novembre, 18h30 Pavillon Sicli Gratuit

Engagée dans de nombreux projets de protection du patrimoine oasien, Salima Naji fonde son agence au Maroc en 2004. Elle propose une alternative constructive privilégiant les technologies des matériaux premiers et biosourcés dans une démarche d’innovation respectueuse de l’environnement. Naji a construit à ce jour une trentaine de bâtiments bioclimatiques en terre ou en pierre dans le Sud du Maroc et a participé à une évolution du code de l’urbanisme marocain vers une utilisation progressive de la terre crue.

En tant qu’anthropologue, elle a consacré de nombreux ouvrages aux patrimoines bâtis du Sud marocain dans leur dimension intangible éminemment sociétale. Sa pratique est doublée d’une activité scientifique dans de nombreux programmes de recherche-action internationaux qui interrogent la durabilité et la relation entre les sociétés et leur environnement.

Salima Naji est lauréate en 2004 de la Bourse « Jeunes architectes » de la Fondation EDF et son travail a été remarqué à de multiples reprises, notamment deux fois par la Short list de l’Aga Khan Award for Architecture (cycles 2022 et 2013). Chevalier des Arts et des Lettres (2017), elle a publié de nombreux ouvrages d’architecture, parmi lesquels Greniers collectifs de l’Atlas (Edisud, 2006), Le Ksar d’Assa. Sauvegarde d’un port du Maroc saharien (DTG, 2013) ou encore Architectures du bien commun, pour une éthique de la préservation (MētisPresses, 2019).

Conférence en Français.

La Conférence aura lieu au Pavillon Sicli et sera suivie d’un apéritif.

Entrée libre / sans inscription

Pavillon Sicli Route des Acacias 45, 1227 Les Acacias Les Acacias 1235 + 41 22 596 43 80 http://www.pavillonsicli.ch [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavillonsicli.ch/fr/evenement/salima-naji »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/patrimoine-tourisme/pavillon-sicli/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T18:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:30:00+01:00

© David Goeury