Visites guidées Pavillon St-Vigor Pavillon Saint-Vigor Viroflay Catégories d’Évènement: Viroflay

Yvelines Visites guidées Pavillon St-Vigor Pavillon Saint-Vigor Viroflay, 4 septembre 2023, Viroflay. Visites guidées Pavillon St-Vigor 4 – 29 septembre Pavillon Saint-Vigor Entrée libre Cet édifice classique fut construit en 1770 pour Louis Mercier de Saint-Vigor, frère de lait de Louis XV et contrôleur général de la Maison de la Reine. Pavillon Saint-Vigor 34, rue Jean Rey Viroflay 78220 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-04T09:00:00+02:00 – 2023-09-04T15:00:00+02:00

2023-09-29T09:00:00+02:00 – 2023-09-29T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Viroflay, Yvelines Autres Lieu Pavillon Saint-Vigor Adresse 34, rue Jean Rey Ville Viroflay Departement Yvelines Lieu Ville Pavillon Saint-Vigor Viroflay latitude longitude 48.799056;2.167622

Pavillon Saint-Vigor Viroflay Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viroflay/