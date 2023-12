LIBERONS LES CRAYONS avec le dessin de presse Pavillon République Toulouse, 8 janvier 2024, Toulouse.

Début : 2024-01-08T19:00:00+01:00 – 2024-01-08T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-08T19:00:00+01:00 – 2024-01-08T21:00:00+01:00

LIBERONS LES CRAYONS

Avec le dessin de presse

Le dessin de presse, genre artistique et journalistique, est la vision d’un dessinateur sur l’actualité. Symbole de la liberté d’expression, sa compréhension relève plus que jamais d’un enjeu démocratique depuis l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo. Pourquoi des dessinateurs de tous les pays ne peuvent-ils pas dessiner librement ? Pourquoi certains sont-ils menacés dans des pays où la liberté d’expression existe ? Peut-on rire de tout en France et ailleurs ? Avec Internet, les dessins circulent dans le monde entier mais sont-ils interprétés de la même façon partout ?

Cette table ronde permettra de comprendre que le dessin de presse est, en France, comme dans de nombreux pays un héritage historique et culturel, un symbole de la liberté d’expression.

TABLE RONDE

« Pourquoi dessin de presse, liberté d’expression et démocratie sont-ils indissociables ? »

Animée par DAVID MEDIONI, Directeur de l’Observatoire des médias à la Fondation Jean-Jaurès – Journaliste, fondateur et rédacteur en chef d’Ernest, ancien rédacteur en chef d’Arrêt sur images et chef du service médias de CB News

avec

PIERRE SAMSON : Dessinateur de presse,

JIHO : Dessinateur de presse,

BIZ : Dessinateur de presse,

JÉRÔME SIE : Dessinateur de presse,

KAK : Dessinateur de presse et Président de « Cartooning for Peace » ,

CRISTINA SAMPAIO : Dessinatrice de presse,

WILLIS FROM TUNIS : Dessinatrice de presse,

FRANÇOISE DEGOIS : Journaliste à Sud Radio

CHRISTIAN-ALEXANDRE FAURE : Président de « Le crayon »

LAURE DAUSSY : Journaliste reporter à « Charlie Hebddo »

Pavillon République 1, Boulevard de la Marquette Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://cd31.net/crayons »}]

