Toulouse Origines Contrôlées Pavillon République Toulouse, 20 octobre 2023, Toulouse. Origines Contrôlées 20 et 21 octobre Pavillon République des rdv gratuits et payants Du 20 octobre au 21 décembre Au programme : concerts, expositions, cinéma, ciné-concerts à l’Utopia Borderouge, et rencontres ! Festival mêlant de manière originale des rencontres-débats autour des problématiques de société, en invitant chercheurs, journalistes, militants associatifs, institutionnels… à échanger sur ces questions, et une programmation artistique pluridisciplinaire populaire et porteuse de sens. Dans divers lieux : metronum, utopia Borderouge, centre culturel quartier Renan, pavillon république, place Micoulaud Pavillon République 1 Boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse, France Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://tactikollectif.org/category/festivals-et-concerts/ »}] https://www.openstreetmap.org/way/780631224 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T20:00:00+02:00 – 2023-10-20T23:00:00+02:00

