STOGIE T + HANCOCK EN STOCK Samedi 14 octobre, 20h30 Pavillon République Tarif : 8 € – assis

Stogie T

★ Stogie T, rap / Shane Cooper, basse et guitare / BONJ, chœurs / Bokani Dyer, claviers et chœurs / Clem Carr, samples et claviers / Justin Badenhorst, batterie

En quête des sons et des rythmes du monde, Stogie T a affirmé au fil du temps et de sa carrière un savoir-faire impressionnant. D’abord au sein du groupe Tumi and The Volume puis par l’entremise de projets solos et de collaborations avec des artistes tels que Styles P, Immortal Technique, Saul Williams ou avec les producteurs français Chinese Man et le label Nuffsaid Records, pionnier du hip-hop en Australie. La légende a pris corps, le talent reconnu dans le monde du rap et du hip-hop africain, aujourd’hui apprécié comme la voix de la jeunesse noire du continent africain. Les thématiques qui lui sont chères parlent au plus grand nombre, de l’instabilité politique aux libertés récemment acquises par les jeunes, des agissements des nouveaux riches d’Afrique du Sud notamment. Une légende on vous dit…

➤ Plus d’information : https://www.youtube.com/channel/UCSujrR0woKZKA8RT8RsynTQ

Hancock en Stock

★ Pierre Bauzerand, Fender Rhodes et claviers / Rémi Leclerc, clavinet et claviers / Ferdinand Doumerc, saxophones et flûte / Rémi Savignat, guitare / Mathieu Royer, basse / Pierre Pollet, batterie

Headhunters, l’album du succès d’Herbie Hancock fête ses 50 ans ! L’alibi était trop beau pour la fine fleur du jazz funk hexagonal regroupé au sein de Hancock en stock, de rendre hommage à cette période dorée de la discographie du musicien américain. Ce disque marquant ne sera pourtant pas le seul à servir de matière première au set de cet efficace combo puisque des titres de Thrust, Man Child, Sunlight et autres Mr Hands seront mis à contribution. Le propos ici consiste à revisiter le son de l’Amérique noire des années 70, entre Fender Rhodes, guitare wha-wha, clavinet, percussions endiablées, basse vrombissante et saxophones tonitruants. Hancock en stock ne cherche qu’à vous faire danser et groover, chiche !

➤ Plus d’information : https://www.youtube.com/watch?v=ubmIDDmQYus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T23:59:00+02:00

Jazz Musique

