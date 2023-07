TOCANDO AL CIELO – RAFAEL PRADAL QUINTET Pavillon République Toulouse, 12 octobre 2023, Toulouse.

TOCANDO AL CIELO – RAFAEL PRADAL QUINTET Jeudi 12 octobre, 18h30 Pavillon République Tarif : 5 € – assis

★ Rafael Pradal, piano et compositions / Alberto García, chant / Sabrina Romero, chant, cajón et danse / Sergio Di Finizio, basse / Miguel Fernández, batterie

Famille d’artistes connus et reconnus à Toulouse, les Pradal n’en finissent pas de surprendre. C’est aujourd’hui à Rafael de prendre la lumière davantage encore, lui qui assurait la partie piano des créations de son père, Vicente. Pianiste, guitariste accompli, il insuffle à la pratique de son instrument une couleur flamenca, mâtinée de références au « Cante » et à la danse. Pendant le festival, il présentera son troisième spectacle Tocando al cielo, nouvel univers pétri de l’esprit du flamenco traditionnel, des musiques andalouse, cubaine, orientale et d’harmonies jazzistiques affirmées. Autour du musicien, Miguel Fernandez à la percussion, Sergio Di Finizio à la basse flamenco et jazz, Alberto Garcia au chant et Sabrina Romero à la danse flamenco. Tous les arguments réunis pour atteindre le Nirvana…

https://www.youtube.com/watch?v=ee8Y6H29gn8

2023-10-12T18:30:00+02:00 – 2023-10-12T20:30:00+02:00

Jazz Musique

©Sarah Quilleré