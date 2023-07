KAMAAL WILLIAMS Pavillon République Toulouse, 6 octobre 2023, Toulouse.

KAMAAL WILLIAMS Vendredi 6 octobre, 21h30 Pavillon République Tarifs : 5 € – assis

★ Kamaal Williams, clavier et chant / Marquinn Mason, saxophone / Preston Stephens, batterie / Cenk Esen, clavier

À lui seul, le claviériste et producteur de jazz Kaamal Williams, alias Henry Wu pour les adeptes de l’électro, incarne toute la jeunesse et la puissance de la nouvelle génération du jazz britannique. Ses origines taïwanaises, sa vie à Londres dans le creuset des undergrounds musicaux, ont sans aucun doute facilité sa perception du jazz le plus électrique, fougueux voire funky et vivace façon Herbie Hancock au milieu des années 90, et ouvert à la dance music locale qui mêle dubstep, broken-beat, drum’n’bass et autre UK Garage. En 2016 déjà, le garçon s’est fait remarquer avec son complice Yussef Dayes grâce à Black Focus (Brownswood Recordings), le label de Gilles Peterson. Puis, Kaamal a publié The Return sur son propre label (Black Focus Records). Ah oui on ne vous avait pas dit, il est aussi patron de label !

➤ Plus d’information : https://www.facebook.com/KamaalWilliams/

https://www.youtube.com/watch?v=Q3vJLO0pXWU

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/jazz31/product/kamaal-williams »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/KamaalWilliams/ »}, {« data »: {« author »: « Black Focus Records », « cache_age »: 86400, « description »: « Taken from the sophomore album ‘Wu Hen’, out nownOfficial store: https://kamaalwilliams.ffm.to/wu-hen/officialstorenBandcamp: https://kamaalwilliams.ffm.to/wu-hen/bandcampnnFollow Kamaal Williams:nhttps://kamaalwilliams.comnhttps://www.instagram.com/kamaalwilliamsnhttps://open.spotify.com/artist/01mXk9IDlVczWwZvVHAiIS?si=ZyapVP7oTfOO_uMyUI-EQgnhttps://music.apple.com/gb/artist/kamaal-williams/1325015194nnu00a9 u2117 Black Focus Records 2020n#KamaalWilliams #OneMoreTime #WuHen », « type »: « video », « title »: « Kamaal Williams – One More Time (Official Audio) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Q3vJLO0pXWU/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Q3vJLO0pXWU », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCTcwk94KYLB-gs-xBGpJxlw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=Q3vJLO0pXWU »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T21:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

2023-10-06T21:30:00+02:00 – 2023-10-06T23:30:00+02:00

Jazz Musique

©DR