LÉON PHAL – STRESS KILLER Pavillon République Toulouse, 6 octobre 2023, Toulouse.

★ Léon Phal, saxophone / Zacharie Ksyk, trompette / Gauthier Toux, claviers / Rémy Buissière, contrebasse / Arthur Alard, batterie

L’enfant prodigue du jazz franco-suisse poursuit sa course échevelée qui l’a mené en un rien de temps à collectionner les récompenses et les disques. Ce trentenaire à l’appétit créatif impressionnant, vient en effet de publier son troisième album, Stress Killer, poursuite de sa quête d’un jazz moderne et audacieux, groove en diable, et bourré d’ingéniosité. Son quintet fait montre d’une science rythmique et d’une hardiesse de tous les instants. La question est : où trouvent-ils une telle énergie ?! Sur scène, la démonstration est encore plus flagrante puisque Léon Phal et sa troupe démontrent, sans barguigner, leur volonté d’en découdre ! Mais rien d’étonnant finalement, pour ces jazzeux qui affectionnent tout autant les musiques actuelles dont ils insufflent les forces dans leur pratique…

➤ Plus d’information : https://leonphal.com/

https://youtu.be/UWqsd3OI4Gg

2023-10-06T18:30:00+02:00 – 2023-10-06T20:30:00+02:00

©Stanislas Augris