KENDRA MORRIS Pavillon République Toulouse, 5 octobre 2023

Jeudi 5 octobre, 21h30 Pavillon République Tarif : 5 €

★ Kendra Morris, chant et ses musiciens

Depuis ses séances de karaoké d’enfant en Floride à ses multiples albums et collaborations avec des pointures du milieu du hip-hop américain à New York (DJ Premier, MF DOOM, Ghostface Killah), la chanteuse Kendra Morris a parcouru un sacré bout de chemin ! Son nouvel album I Am What I’m Waiting For (Karma Chief Records) co-écrit avec Torbitt Schwartz (Run The Jewels, Killer Mike, Rubble Kings…) arrive tout juste et la voilà déjà sur scène pour lui donner vie. « Mon cœur a toujours été dans la musique soul. Sur ce disque, vous entendrez mes influences et découvrirez mes multiples facettes. Ce disque c’est tout moi ! » En dix titres, l’intime côtoie l’universel dans la plus pure tradition soul contemporaine, l’âme et le cœur gros comme ça de la miss en supplément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T21:30:00+02:00 – 2023-10-05T23:30:00+02:00

©Rosie Cohe