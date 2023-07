BLUE TRAIN QUINTET Pavillon République Toulouse, 4 octobre 2023, Toulouse.

BLUE TRAIN QUINTET Mercredi 4 octobre, 20h30 Pavillon République Gratuit sans réservation, dans la limite des places disponibles – assis

Soirée d’ouverture de la 37ème édition du festival Jazz sur son 31

★ Dominique Rieux, trompette et bugle / Jean-Michel Cabrol, saxophone ténor et soprano / Philippe Léogé, piano et fender Rhodes / Denis Léogé, contrebasse / Jordi Léogé, batterie

D’évidence, les expériences communes partagées par le trio Jean-Michel Cabrol, Dominique Rieux et Philippe Léogé au sein du Big Band 31 Garonne, du Big Band Brass et en tournées à travers le monde, ne pouvaient qu’aboutir à la constitution de ce combo d’importance. Appuyé par une solide section rythmique composée d’autres figures de la famille Léogé (Jordi et Denis), le trio de briscards expérimentés prend manifestement grand plaisir à suivre une partition qui oscille entre Hard-bop, compositions originales et réminiscences du label Blue Note. Le croisement des générations, des pratiques, des rythmiques impose ici une marque ouverte et novatrice enracinée dans la tradition. À l’image de l’album Blue Train de référence, signé Coltrane en 1957, aux pulsations swing, funk, blues imparables.

➤ Plus d’information : https://www.atomesprod.com/portfolio/blue-train-quintet/

Pavillon République 1 boulevard de la marquette 31090 Toulouse Toulouse Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-04T22:30:00+02:00

2023-10-04T20:30:00+02:00 – 2023-10-04T22:30:00+02:00

Jazz Musique

