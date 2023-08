L’AFRIQUE EN LUTTES Pavillon République Toulouse, 9 septembre 2023, Toulouse.

L’AFRIQUE EN LUTTES Samedi 9 septembre, 19h00 Pavillon République Entrée libre

L’AFRIQUE EN LUTTES

Une immersion au coeur des luttes africaines à travers la musique

Le Conseil Départemental et l’association ART Weapon

vous convient à l’événement de la rentrée culturelle : L’Afrique en Luttes. Embarquez dans un récit fascinant, où la musique comme arme de construction massive vous plongera au coeur des luttes africaines.

VERNISSAGE : Exposition Figures de Lutte En collaboration avec la marque United Souls et des artistes de la région Occitanie, l’association ART Weapon expose au Conseil Départemental des portraits de 6 femmes et de 6 hommes qui se sont engagés dans la lutte pour les droits civiques afin de changer le cours de l’Histoire, chacun(e) à sa manière. L’exposition sera accompagnée de textes de l’historien Amzat BouKari-Yabara auteur de Africa Unite ! Une histoire du panafricanisme.

CONFÉRENCE : Le rôle de la musique dans les luttes politiques et identitaires entre les rives de l’Atlantique. Souleymane Coulibaly, dit Soro Solo, le mégaphone de l’Afrique Enchantée sur les ondes de France Inter, sera notre conférencier de cérémonie accompagné de l’historien Amzat Boukari-Yabara, spécialiste du panafricanisme.

Un voyage musical et historique qui vous fera naviguer du Soweto de Miriam Makeba à la Caroline du Nord de Nina Simone en passant par la Kalakuta République de Fela Anikulapo Kuti.

DJ SET ET VJING : Le collectif MixUp Africa . Après la conférence musicale place au dancefloor, EKABE et CHANE VJ nous plongeront dans une architecture musicale et graphique qui nous fera voyager du néoclassicisme de la musique africaine à l’afro-urbain contemporain.

Plus d’infos : www.artweapon.fr

Pavillon République 1, Boulevard de la Marquette Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.artweapon.fr »}] [{« link »: « http://www.artweapon.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T22:00:00+02:00

2023-09-09T19:00:00+02:00 – 2023-09-09T22:00:00+02:00

luttes africaines Afrique en luttes

FELA KUTI © JOY HANOUN