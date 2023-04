[Printemps du rire] La Guerre des Sexes aura-t-elle lieu ?, ET remise du trophée de la création Pavillon République Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

[Printemps du rire] La Guerre des Sexes aura-t-elle lieu ?, ET remise du trophée de la création Samedi 8 avril, 20h30 Pavillon République Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles. Suite à un souci de santé, nous sommes contraints de vous annoncer que la pièce gagnante du Trophée de la Création 2022 « La Guerre des Mères » ne jouera pas ce soir et sera remplacée par « La Guerre des Sexes aura-t-elle lieu ? » Remise du Trophée de la Création 2023 ! Après une semaine de compétition au théâtre de la violette, le jury remet le prix à la compagnie lauréate. La Guerre des Sexes aura-t-elle lieu ? Julien Sigalas et Birgen Stock

Théâtre | Tout public

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles

Remise du trophée à 22h15

« Deux collègues de travail décidend d’entamer une grève du sexe avec leur conjoint. Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté. En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour éveiller sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustrastion peut conduire à des comportements bizarres et excessifs…

Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve.

Le résultat? Une comédit sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité… » Julien SIGALAS : Auteur, avec Indira LACOUR et Mehdi SERSOUB INFORMATIONS PRATIQUES Direction des Arts Vivants et Visuels

05 34 45 58 30 – contact.dav@cd31.fr / cultures.haute-garonne.fr

