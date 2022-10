Mémoires des génocides du 20ème siècle Pavillon République Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Table ronde /Débat Pavillon République 1, Boulevard de la Marquette Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie Alors que de nouveaux massacres de masse se perpetuent en Europe et dans le monde, il importe de comprendre et de decrypter la mécanique de la destruction humaine, le sort terrible des victimes et les conditions de reconstruction des rescapés. Grands témoins (Arménie, Balkans, Kurdistan, Rwanda …), artistes et historiens, échangeront autour d’une lecture croisée de ces catastrophes historiques de l’humanité et du rôle salvateur des récits face aux génocides du XXe siècle. Table ronde/Débat en présence de :

Raymond KEVORKIAN historien, spécialiste du génocide des Arméniens, membre de la commission d’enquête sur le génocide des Tutsis au Rwanda Vincent DUCLERT historien, président de la mission sur l’enseignement des génocides, président de la commission d’enquête sur le génocide des Tutsis au Rwanda, Jeanne UWAMBABAZI porte-parole de l’association des Rwandais, rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda Esther SENOT rescapée d’Auschwitz, autrice de La petite fi lle du passage Ronce avec Isabelle Ernot, Éditions Grasset 2021 Dominique CELIS écrivaine rwandaise, lauréate de la résidence francophone Afriques-Haïti 2019. Elle est l’autrice de Gêneurs de survivants !. La question du génocide des Tutsi (2012

Éditions Espace de Libertés), et Ainsi pleurent nos hommes, roman sur le

traumatisme du génocide de Tutsis de 1994. Editions Philippe Rey 2022 Elle a par ailleurs fondé Ni Putes Ni Soumises Liège et milité au R.A.P.P.E.L., Réseau d’actions pour la promotion d’un État laïque.

