du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine

En attendant l’ouverture de la Maison du Patrimoine, venez goûter aux prémices de cette étonnante scénographie dans son pavillon préfigurateur et embarquez pour une évasion à travers les paysages et le patrimoine du Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. A partir de septembre 2021, le Pavillon Préfigurateur de la Maison du Patrimoine à Saint-Omer vous propose de découvrir le patrimoine agricole du territoire labellisé Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. Venez y explorer la grande variété de ce patrimoine bâti dans cette nouvelle exposition temporaire, « Architecture Agricole ». _Renseignements au 06.43.85.15.47_ Visite libre Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine Place du 8 Mai, Saint-Omer Saint-Omer Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine
Adresse Place du 8 Mai, Saint-Omer
Ville Saint-Omer