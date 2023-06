Scène de concert ouverte aux musiciens amateurs et DJ Pavillon Ourcq Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Scène de concert ouverte aux musiciens amateurs et DJ Pavillon Ourcq Paris, 21 juin 2023, Paris. Scène de concert ouverte aux musiciens amateurs et DJ Mercredi 21 juin, 18h00 Pavillon Ourcq Une soirée musicale pour tous. Vous voulez en tant que bénévoles jouer et chanter sur scène vos reprises ou compositions de genres différents et vous faire connaitre , alors n’hésitez pas, montez sur le podium de 18h00 à Minuit le 21 Juin 2023. Venez avec votre instrument et branchez vous sur notre sono. Pour plus d’informations contactez nous par mail: pavillonourcq@gmail. com Nous programmerons votre heure de passage pour la soirée. Venez découvrir notre nouvelle salle évènementielle pour vos prochains spectacles. Pavillon Ourcq 29 rue de l’Ourcq 75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France + 33 7 68 06 86 61 https://www.pavillonourcq.fr/ https://www.facebook.com/pavillonourcq/;https://instagram.com/pavillon_ourcq/ Le Pavillon Ourcq est le nouveau lieu culturel du 19ème arrondissement qui propose une programmation hétéroclite et des événements privés de tout type. Transports en commun proches (Ligne 5 Station Ourcq – Ligne 7 Station Crimée) ; Aménagements spécifiques pour personnes en situation de handicap Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:50:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:50:00+02:00 ©ourcq2919 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Pavillon Ourcq Adresse 29 rue de l'Ourcq 75019 Paris Ville Paris Lieu Ville Pavillon Ourcq Paris

Pavillon Ourcq Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Scène de concert ouverte aux musiciens amateurs et DJ Pavillon Ourcq Paris 2023-06-21 was last modified: by Scène de concert ouverte aux musiciens amateurs et DJ Pavillon Ourcq Paris Pavillon Ourcq Paris 21 juin 2023