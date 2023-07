Visite commentée du « Pavillon Louvois » Pavillon Louvois – Apprentis d’Auteuil Clamart Catégories d’Évènement: Clamart

Visite commentée du « Pavillon Louvois » Samedi 16 septembre, 14h00 Pavillon Louvois – Apprentis d'Auteuil Clamart

Le site du « Pavillon Louvois » est constitué de plusieurs bâtiments dont un ancien pavillon de chasse de l'époque de Louis XIV. Cadre agréable, le lieu possède un jardin planté de plusieurs arbres dits « remarquables ».

Depuis 1996, le site est occupé par un établissement des Apprentis d'Auteuil, qui se consacre à l'accueil, la formation et l'aide à l'insertion de jeunes filles en difficultés.

Le Pavillon Louvois – ancien pavillon de chasse du ministre Louvois, sous Louis XIV – est occupé par un établissement des Apprentis d'Auteuil qui se consacre à l'accueil, la formation et l'aide à l'insertion des jeunes en difficultés sociales. Il accueille à ce jour une trentaine de jeunes filles à la demande de l'Aide sociale à l'Enfance. Le lieu possède un jardin planté de plusieurs arbres »remarquables », 2 puits et une cheminée classée.

