Spectacle « Carrément Mytho » Pavillon Lit-et-Mixe, 27 octobre 2023, Lit-et-Mixe.

Lit-et-Mixe,Landes

« Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse » présenté par Sylvie Batby de la compagnie « La Marge Rousse ».

A partir de 5 ans.

Comment ça vous ne connaissez pas l’Odyssée d’Homère, la meilleure scène de tous les temps ? Vous ne connaissez pas non plus Ulysse, le plus fort de tous les « super-héros »? Sylvie va tout vous raconter… à sa manière….

2023-10-27 fin : 2023-10-27 11:30:00. .

Pavillon

Lit-et-Mixe 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine



« Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse » presented by Sylvie Batby of the « La Marge Rousse » company.

Ages 5 and up.

What do you mean you don’t know Homer’s Odyssey, the best scene of all time? Nor do you know Ulysses, the strongest of all « superheroes »? Sylvie will tell you all about it… in her own way…

« Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse » presentado por Sylvie Batby de la compañía « La Marge Rousse ».

A partir de 5 años.

¿Cómo que no conoces la Odisea de Homero, la mejor escena de todos los tiempos? ¿Ni has oído hablar de Ulises, el más fuerte de todos los « superhéroes »? Sylvie te lo contará todo… a su manera…

« Carrément Mytho, ou les folles aventures d’un super-héros nommé Ulysse », präsentiert von Sylvie Batby von der Theatergruppe « La Marge Rousse ».

Ab 5 Jahren.

Was meinen Sie damit, dass Sie Homers Odyssee, die beste Szene aller Zeiten, nicht kennen? Sie kennen auch nicht Odysseus, den stärksten aller « Superhelden »? Sylvie wird Ihnen alles erzählen… auf ihre eigene Art und Weise…

