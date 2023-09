Cet évènement est passé Visitez un espace de présentation sur l’avenir de Port-Marianne Pavillon Jean-Nouvel Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Visitez un espace de présentation sur l’avenir de Port-Marianne Pavillon Jean-Nouvel Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Visitez un espace de présentation sur l’avenir de Port-Marianne 16 et 17 septembre Pavillon Jean-Nouvel Gratuit. Entrée libre. Visitez cet espace de présentation inauguré en 2009, alors que le chantier du nouvel hôtel de ville bat son plein. Installé de l’autre côté du Lez, à proximité du bassin Jacques-Cœur, le parallélépipède noir présente une grande maquette de Port-Marianne, qui témoigne de l’état d’avancement à cette date du nouveau quartier émergeant. Pavillon Jean-Nouvel Bassin Jacques-Cœur, 34000 Montpellier Montpellier Port Marianne Hérault Occitanie Cet espace de présentation est inauguré en 2009, alors que le chantier du nouvel hôtel de Ville bat son plein. Installé de l’autre côté du Lez, à proximité du bassin Jacques-Cœur, le parallélépipède noir présente une grande maquette de Port-Marianne, qui témoigne de l’état d’avancement à cette date du nouveau quartier émergent. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Pavillon Jean-Nouvel Adresse Bassin Jacques-Cœur, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault

