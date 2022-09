Et si vous vendiez vos trésors aux enchères ? Vous pourriez être surpris du résultat ! (tableaux, bijoux, objets d’art et collections) Pavillon Henri IV, Saint Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Rencontrez moi à Saint Germain en Laye pour expertiser vos objets de famille et vous accompagner dans leur vente aux enchères chez Millon à Paris Drouot, Nice ou Bruxelles Pavillon Henri IV, Saint Germain en Laye 19 -21 rue Thiers, Saint-Germain en Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France [{« link »: « mailto:cdutot@millon.com »}, {« link »: « https://www.millon.com/yvelines »}] ?Vous possédez peut-être un trésor… Mais vous ne le savez pas encore… !

-? Un tableau accroché que l’on ne regarde plus

– ?des bijoux au coffre que l’on ne porte pas

– ?une collection de timbres qui prend de la place et qui n’intéresse personne

-? peut-être même un porte parapluie qui est en fait un vase Ming (véridique !) … Vos objets de famille, pourvu qu’ils soient signés ou représentatifs d’une époque et en bel état, intéressent nos collectionneurs en ventes aux enchères. Mon service #millon_yvelines permet de les identifier et la vente aux enchères permet de les vendre au plus haut prix sous le marteau des commissaires-priseurs de la Maison de ventes Millon Paris-Drouot Pour être renseignés au mieux de vos intérets, adressez-moi des photos pour un 1er avis gracieux, ou rencontrez-moi lors de mes différentes permanences d’estimations gratuites dans les Yvelines ou sur rendez-vous à votre domicile.

☎ 06 89 51 29 82

? cdutot@millon.com

? dates et lieux : https://www.millon.com/yvelines

