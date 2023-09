Exposition « Les pépites du Nogentais et la Vallée de la Seine » Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine Catégories d’Évènement: Aube

Nogent-sur-Seine Exposition « Les pépites du Nogentais et la Vallée de la Seine » Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine, 23 septembre 2023, Nogent-sur-Seine. Nogent-sur-Seine,Aube .

2023-09-23 fin : 2023-10-08 . Eur.

Pavillon Henri IV

Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise Détails Catégories d’Évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Lieu Pavillon Henri IV Adresse Pavillon Henri IV Ville Nogent-sur-Seine Departement Aube Lieu Ville Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine latitude longitude 48.4980379;3.4982956

Pavillon Henri IV Nogent-sur-Seine Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nogent-sur-seine/