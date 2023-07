Exposition l’Industrie dans le Mantois Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie, 16 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Exposition l’Industrie dans le Mantois 16 et 17 septembre Pavillon Duhamel Entrée libre

L’association Culture et Patrimoine Mantais vous invite à découvrir l’évolution de l’industrie dans le Mantois.

Pavillon Duhamel Square Brieussel-Bourgeois 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France 01 34 78 86 60 http://www.manteslajolie.fr Construit par Maurice Nalet et inauguré en 1909, le Pavillon Duhamel présente une architecture qui combine à la fois le progrès technique du XIXe siècle, à travers l’utilisation de matériaux de construction nouveaux et une permanence de la tradition avec un recours aux formes du passé, qui se traduit par un style architectural néo-classique. Il fut construit à la demande de Victor Duhamel et de son épouse, dans le but d’accueillir leurs collections. Ces œuvres furent cédées à la Ville à la condition que le bâtiment garde sa fonction de musée. En 1940, le musée fut fermé pour cause de guerre. Les collections furent alors mises en caisse et conservées hors de danger. Elles sont actuellement exposées et conservées au musée de l’Hôtel-Dieu. Après-guerre, le bâtiment connut plusieurs affectations. Il accueillit alors une bibliothèque, puis des expositions et enfin une école de musique. Aujourd’hui, le pavillon est principalement consacré à une programmation de conférences, d’expositions temporaires et d’animations culturelles. Accès uniquement piéton par l’Hôtel de Ville, rue Gambetta, ou par la rue L’Évesque

