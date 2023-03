Conférence « Aventures de la lumière : les vitraux et leur symbolisme dans les édifices patrimoniaux à Mantes » Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Conférence « Aventures de la lumière : les vitraux et leur symbolisme dans les édifices patrimoniaux à Mantes » Pavillon Duhamel, 30 mars 2023, Mantes-la-Jolie. Conférence « Aventures de la lumière : les vitraux et leur symbolisme dans les édifices patrimoniaux à Mantes » Jeudi 30 mars, 19h00 Pavillon Duhamel André Focillon parlait du vitrail comme de « la plus belle invention du Moyen Âge occidental ». Il suffit d’entrer dans les églises médiévales de Mantes pour le vérifier.

Toutes deux renferment des pièces exceptionnelles : la verrière de la Passion à Sainte-Anne de Gassicourt, la rosace du Jugement dernier à la collégiale. Si nous admirons aujourd’hui encore la couleur de ces vitraux, nous avons souvent oublié les clefs de lecture qui permettraient d’en décrypter les histoires.

La conférence se propose de montrer comment, pour les bâtisseurs du Moyen Âge imprégnés de la Bible, le verre et la lumière ouvrent des voies spirituelles au fidèle, parfois avec une grande subtilité symbolique.

Cette conférence est animée par Marie-Christine Gomez-Géraud, professeur émérite en littérature de Paris Nanterre et membre active de l’Association des Amis de la Collégiale. Pavillon Duhamel 16 rue l’Evesque, 78200 Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0134788660 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:00:00+02:00 – 2023-03-30T20:30:00+02:00

2023-03-30T19:00:00+02:00 – 2023-03-30T20:30:00+02:00 conférence vitrail Ville de Mantes-la-Jolie

Détails Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu Pavillon Duhamel Adresse 16 rue l'Evesque, 78200 Ville Mantes-la-Jolie Departement Yvelines Lieu Ville Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie

Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mantes-la-jolie/

Conférence « Aventures de la lumière : les vitraux et leur symbolisme dans les édifices patrimoniaux à Mantes » Pavillon Duhamel 2023-03-30 was last modified: by Conférence « Aventures de la lumière : les vitraux et leur symbolisme dans les édifices patrimoniaux à Mantes » Pavillon Duhamel Pavillon Duhamel 30 mars 2023 Mantes-la-Jolie Pavillon Duhamel Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie Yvelines