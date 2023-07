Toques et porcelaine 2023 Pavillon du Verdurier Limoges, 22 septembre 2023, Limoges.

Toques et porcelaine 2023 22 – 24 septembre Pavillon du Verdurier

Retrouvez-nous durant 3 jours à la halle des saveurs et des savoirs faire (pavillon du verdurier) lors de la manifestation « Toques et porcelaine ».

Dans l’Union européenne, les systèmes de qualité concernent plus de 3 300 produits (fromages et produits laitiers, fruits et légumes, vins, spiritueux, …).

Des symboles et dénominations européennes (AOP/AOC, IGP, STG et agriculture biologique européenne) permettent de garantir qu’un produit de l’UE est un produit authentique et de qualité. De nombreux produits sont présents sur notre territoire tels que la pomme du Limousin (AOP), l’agneau, le veau ou le porc du Limousin (IGP) sans oublier l’agriculture biologique.

La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin vous présentera ces labels de qualité avec un stand d’information, des vidéos de chefs cuisiniers.

Venez participer à des animations et concours autour de la cuisine en Europe avec des lots à remporter.

Pavillon du Verdurier place saint-pierre, limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-22T11:00:00+02:00 – 2023-09-22T19:00:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

forum association

© Ville de Limoges