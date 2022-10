Expo vente d’oeuvres originales et bilebots Pavillon du Verdurier Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Expo vente d’oeuvres originales et bilebots Pavillon du Verdurier, 11 octobre 2022, Limoges. Expo vente d’oeuvres originales et bilebots 11 – 16 octobre Pavillon du Verdurier

Entrée libre

Expo vente au profit de SOS chats errants 87 Pavillon du Verdurier Place Saint-Pierre Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Organisée par l’Association Artistique de la Poste et de France Télécom du Limousin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-11T10:00:00+02:00

2022-10-16T19:00:00+02:00 D.R.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Pavillon du Verdurier Adresse Place Saint-Pierre Limoges Les Emailleurs Ville Limoges lieuville Pavillon du Verdurier Limoges Departement Haute-Vienne

Pavillon du Verdurier Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Expo vente d’oeuvres originales et bilebots Pavillon du Verdurier 2022-10-11 was last modified: by Expo vente d’oeuvres originales et bilebots Pavillon du Verdurier Pavillon du Verdurier 11 octobre 2022 Limoges Pavillon du Verdurier Limoges

Limoges Haute-Vienne