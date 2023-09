SALON EMPLOI ET FORMATION AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE PAVILLON DU PIN GALANT Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac SALON EMPLOI ET FORMATION AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE PAVILLON DU PIN GALANT Mérignac, 5 octobre 2023, Mérignac. SALON EMPLOI ET FORMATION AERONAUTIQUE SPATIAL DEFENSE Jeudi 5 octobre, 10h00 PAVILLON DU PIN GALANT Entrée libre PAVILLON DU PIN GALANT 17 RUE ROLAND DORGELES 33700 MERIGNAC Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00 DECOUVERTE METIERS-AERONAUTIQUE Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu PAVILLON DU PIN GALANT Adresse 17 RUE ROLAND DORGELES 33700 MERIGNAC Ville Mérignac Departement Gironde Lieu Ville PAVILLON DU PIN GALANT Mérignac latitude longitude 44.843331;-0.653513

PAVILLON DU PIN GALANT Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/