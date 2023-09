Salon emploi & Formation : Aéronautique, Spatial et Défense Pavillon du Pin Galant Mérignac, 5 octobre 2023, Mérignac.

Salon emploi & Formation : Aéronautique, Spatial et Défense Jeudi 5 octobre, 10h00 Pavillon du Pin Galant

« Salon emploi & Formation : Aéronautique, Spatial et Défense », plus de 1000 postes à pourvoir, jeudi 5 octobre de 10h à 17h à Mérignac

Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou vous souhaitez vous reconvertir ? Les acteurs de la filière Aéronautique, Spatial et Défense, vous donnent rendez-vous jeudi 5 octobre, de 10h à 17h au Pavillon du Pin Galant.

AU PROGRAMME :

Découverte des métiers – simulateur de vol – casques de réalité virtuelle

Recrutement – rencontres avec les entreprises qui recrutent – du CAP au BAC +8 avec ou sans expérience – découverte des centres de formations

De nombreux stands d’accompagnement – préparation entretien – rédaction CV – conseils emploi etc.

Conférences et tables rondes

+ de 1 000 opportunités à saisir sur toute la Métropole (emplois, alternances, formations).

Un événement emploi avec : Pôle emploi, les villes de Saint Médard, Mérignac et Le Haillan, avec Bordeaux Métropole, l’ADSI, la Mission Locale Technowest, Tarmaq, le GIFAS, l’UIMM et BAAS.

En savoir plus et connaître les entreprises participantes et les offres d’emploi à pourvoir : https://lc.cx/0mBnNq

Pavillon du Pin Galant 34 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lc.cx/0mBnNq »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00

2023-10-05T10:00:00+02:00 – 2023-10-05T17:00:00+02:00