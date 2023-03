Forum job d’été & alternance Pavillon du Pin Galant Mérignac Catégories d’Évènement: Gironde

Mérignac

Forum job d’été & alternance Pavillon du Pin Galant, 25 mars 2023, Mérignac. Forum job d’été & alternance Samedi 25 mars, 10h00 Pavillon du Pin Galant Accès libre La Ville de Mérignac réinvente le forum jobs d’été et organise cette année une édition particulière mêlant offres d’emplois saisonniers et alternance. ? samedi 25 mars 2023 ⏰ de 10h à 17h ? Pavillon du Pin Galant – 17 Av. Roland Dorgeles 33700 Mérignac Grâce aux nombreux stands, renseigne-toi sur les secteurs qui recrutent à Mérignac, informe-toi sur l’apprentissage, découvre les dispositifs de volontariat et décroche un job pour cet été. Une 50aine de structures seront présentes pour proposer plus d’une centaine de postes (job d’été, alternance, service civique, etc.) dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, des services à la personne, de l’animation, de l’accueil, de la vente, et bien d’autres. Lors de cet événement, tu pourras également rencontrer différentes structures qui pourront t’aider à construire ton projet, qu’il soit professionnel (trouver une formation, découvrir des métiers, etc.) ou personnel (voyager, t’engager dans l’associatif…). Postes à pourvoir dès 16 ans. Munis-toi de plusieurs exemplaires de ton CV et viens échanger avec un grand nombre de recruteurs ! Pavillon du Pin Galant 33700 Mérignac Mérignac 33700 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00 forum jobs Ville de Mérignac

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Mérignac Autres Lieu Pavillon du Pin Galant Adresse 33700 Mérignac Ville Mérignac Departement Gironde Age min 16 Age max 30 Lieu Ville Pavillon du Pin Galant Mérignac

Pavillon du Pin Galant Mérignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merignac/

Forum job d’été & alternance Pavillon du Pin Galant 2023-03-25 was last modified: by Forum job d’été & alternance Pavillon du Pin Galant Pavillon du Pin Galant 25 mars 2023 Mérignac Pavillon du Pin Galant Mérignac

Mérignac Gironde